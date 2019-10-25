Погода вносить свої корективи: у київських аеропортах скасовуються і затримуються рейси
Сьогодні над Києвом туман
Сьогодні, 25 жовтня, у Міжнародному аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського скасовано вісім рейсів на виліт і чотири на приліт.
Затримується на виліт один рейс, на приліт – 8.
Про це свідчить інформація на табло аеропорту.
Зокрема, скасовані ранкові рейси з Києва на Рим, Варшаву, Братиславу, Берлін, Одесу, Мінськ.
На приліт скасовані нічні рейси із Рима, Таллінна, Лісабона, Варшави.
У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» на виліт скасовано рейс на Хургаду, є затримка деяких рейсів, зокрема, з Києва на Шарм-Ель-Шейх і Прагу.
На приліт затримуються три рейси із Шарм-Ель-Шейха і скасовано рейси із Запоріжжя, Івано-Франківська, Чернівців,
Інформації щодо причини скасування і затримки рейсів немає. Проте, раніше рейси затримувалися через сильний туман у столиці.
Як повідомлялося, у Міжнародному аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського 24 жовтня скасовано три рейси, ще 21 рейс затримується.
У четвер у «Борисполі» рейси не скасовувалися, але була затримка на виліт і приліт частини рейсів.