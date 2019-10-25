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    Погода вносить свої корективи: у київських аеропортах скасовуються і затримуються рейси

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    Погода вносить свої корективи: у київських аеропортах скасовуються і затримуються рейси

    Сьогодні над Києвом туман

    Сьогодні, 25 жовтня, у Міжнародному аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського скасовано вісім рейсів на виліт і чотири на приліт.

    Затримується на виліт один рейс, на приліт – 8.

    Про це свідчить інформація на табло аеропорту. 

    Зокрема, скасовані ранкові рейси з Києва на Рим, Варшаву, Братиславу, Берлін, Одесу, Мінськ.

    На приліт скасовані нічні рейси із Рима, Таллінна, Лісабона, Варшави.

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    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» на виліт скасовано рейс на Хургаду, є затримка деяких рейсів, зокрема, з Києва на Шарм-Ель-Шейх і Прагу. 

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    На приліт затримуються три рейси із Шарм-Ель-Шейха і скасовано рейси із Запоріжжя, Івано-Франківська, Чернівців,

    Інформації щодо причини скасування і затримки рейсів немає. Проте, раніше рейси затримувалися через сильний туман у столиці.

    Як повідомлялося, у Міжнародному аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського 24 жовтня скасовано три рейси, ще 21 рейс затримується. 

    У четвер у «Борисполі» рейси не скасовувалися, але була затримка на виліт і приліт частини рейсів.

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