Погода вносить свої корективи: у київських аеропортах скасовуються і затримуються рейси



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Сьогодні над Києвом туман

Сьогодні, 25 жовтня, у Міжнародному аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського скасовано вісім рейсів на виліт і чотири на приліт.

Затримується на виліт один рейс, на приліт – 8.

Про це свідчить інформація на табло аеропорту.

Зокрема, скасовані ранкові рейси з Києва на Рим, Варшаву, Братиславу, Берлін, Одесу, Мінськ.

На приліт скасовані нічні рейси із Рима, Таллінна, Лісабона, Варшави.

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» на виліт скасовано рейс на Хургаду, є затримка деяких рейсів, зокрема, з Києва на Шарм-Ель-Шейх і Прагу.

На приліт затримуються три рейси із Шарм-Ель-Шейха і скасовано рейси із Запоріжжя, Івано-Франківська, Чернівців,

Інформації щодо причини скасування і затримки рейсів немає. Проте, раніше рейси затримувалися через сильний туман у столиці.

Як повідомлялося, у Міжнародному аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського 24 жовтня скасовано три рейси, ще 21 рейс затримується.

У четвер у «Борисполі» рейси не скасовувалися, але була затримка на виліт і приліт частини рейсів.