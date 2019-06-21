Чоловік намагався нажитися на ремонті даху адміністративної будівлі Одеської залізниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За клопотанням прокуратури відсторонили від посади головного інженера підрозділу АТ «Українська залізниця»

За рішенням суду взято під варту головного інженера одного зі структурних підрозділів філії «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця» на території Одеської області.

Також посадовцю визначено заставу у майже 700 тис грн, яку наразі не внесено.

Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

Крім того, за клопотанням прокуратури інженера відсторонили від займаної посади.

Нагадаємо, що прокуратура повідомила про підозру посадовій особі у фальсифікації документів та спробі заволодіти майном.

За даними слідства, інженер підробив будівельну документацію, щоб нажитися на ремонті даху адміністративної будівлі Одеської залізниці, та намагався розтратити 700 тис. грн держпідприємства.

Досудове розслідування у двох вказаних кримінальних провадженнях здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області.