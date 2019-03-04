Децентралізація на Одещині: до Балти приєдналися ще три села
-
Розсилка
Сама вилика териториальна громада Одеської області
До Балтської ОТГ добровільно приєдналося ще три села: Новопілля, Волове та Крижовлин. Про це повідомили в одеському центрі розвитку місцевого самоврядування.
В результаті Балтська ОТГ остаточно утвердилася на позиції самої великої громади регіону. Тепер в неї входить 31 населений пункт.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Овідіополь і два сусідніх села - Калаглия і Миколаївка - планують об'єднатися в нову територіальну громаду.
Джерело: Пушкинская.net