Децентралізація на Одещині: до Балти приєдналися ще три села



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Сама вилика териториальна громада Одеської області

До Балтської ОТГ добровільно приєдналося ще три села: Новопілля, Волове та Крижовлин. Про це повідомили в одеському центрі розвитку місцевого самоврядування.

В результаті Балтська ОТГ остаточно утвердилася на позиції самої великої громади регіону. Тепер в неї входить 31 населений пункт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Овідіополь і два сусідніх села - Калаглия і Миколаївка - планують об'єднатися в нову територіальну громаду.

Джерело: Пушкинская.net