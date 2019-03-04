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    Децентралізація на Одещині: до Балти приєдналися ще три села

    • Розсилка
    Децентралізація на Одещині: до Балти приєдналися ще три села

    Сама вилика териториальна громада Одеської області

    До Балтської ОТГ добровільно приєдналося ще три села: Новопілля, Волове та Крижовлин. Про це повідомили в одеському центрі розвитку місцевого самоврядування.

    В результаті Балтська ОТГ остаточно утвердилася на позиції самої великої громади регіону. Тепер в неї входить 31 населений пункт.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Овідіополь і два сусідніх села - Калаглия і Миколаївка - планують об'єднатися в нову територіальну громаду.

    Джерело: Пушкинская.net

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