Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Директора Одеського зоопарку облизували вовки (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Директора Одеського зоопарку облизували вовки (відео)
Вовки поводили себе наче грайливі песики
фото: скріншот із відео

Ігор Бєляков вирішив зняти ролик на підтримку тварин

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков вирішив зняти ролик на підтримку тварин. Для цього обрав несподівану локацію – вольєр із вовками. Відео він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Тварини мали грайливий настрій – підстрибували та намагалися лизнути директора.

Раніше мешканці Харкова могли спостерігати дивну картину: по центру міста гуляв шимпанзе. Як виявилось, тварина втекла з місцевого зоопарку.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Після цього бійці врятували з острова кошеня. Врятоване кошеня доправили до столиці і назвали Змієм. Відтепер Змій житиме у Києві, його прихистив один із командирів. Бійці кажуть, кіт став талісманом звільненого острова.

Читайте також:

Теги: відео Одеса зоопарк тварини війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одягнула куртку та обійняла. Працівниця вмовила шимпанзе повернутись у зоопарк (відео)
Одягнула куртку та обійняла. Працівниця вмовила шимпанзе повернутись у зоопарк (відео)
6 вересня, 15:46
Ракети прилетіли на територію зоопарку вночі
«Стратегічний об'єкт»: окупанти вгатили ракетами по Миколаївському зоопарку (фото)
19 квiтня, 14:52
Природу не спинити: камерунські кози дали потомство
Як живе Київський зоопарк під час війни (відео)
3 березня, 18:04

Новини

Директора Одеського зоопарку облизували вовки (відео)
Директора Одеського зоопарку облизували вовки (відео)
Окупанти випустили ракету по Одещині
Окупанти випустили ракету по Одещині
Одесити затримали пасажирку маршрутки, яка знімала військові об'єкти (відео)
Одесити затримали пасажирку маршрутки, яка знімала військові об'єкти (відео)
Одеський активіст облив фарбою пам’ятник Катерині ІІ
Одеський активіст облив фарбою пам’ятник Катерині ІІ
Напис на пам’ятнику Катерині. Поліція Одеси начиталася Шарія та влаштувала терор активістці
Напис на пам’ятнику Катерині. Поліція Одеси начиталася Шарія та влаштувала терор активістці
Пам’ятник Катерині ІІ. Чиновник одеської мерії виступив проти та спровокував скандал
Пам’ятник Катерині ІІ. Чиновник одеської мерії виступив проти та спровокував скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
«Ми не поспішаємо». Путін вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ
129K
Путін осоромився під час зустрічі з Ердоганом
103K
Після ганебних поразок Путін уже обіцяє швидко закінчити війну
64K
Роман Безсмертний: Світ не розуміє, з чим зіткнеться найближчими місяцями
37K
Відплата буде страшною. Зеленський відреагував на масові поховання в Ізюмі
24K
ЦРУ оцінило ризик застосування Путіним ядерної зброї

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
Вчора, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Вчора, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту