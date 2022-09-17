Директора Одеського зоопарку облизували вовки (відео)
Ігор Бєляков вирішив зняти ролик на підтримку тварин
Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков вирішив зняти ролик на підтримку тварин. Для цього обрав несподівану локацію – вольєр із вовками. Відео він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Тварини мали грайливий настрій – підстрибували та намагалися лизнути директора.
Раніше мешканці Харкова могли спостерігати дивну картину: по центру міста гуляв шимпанзе. Як виявилось, тварина втекла з місцевого зоопарку.
Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Після цього бійці врятували з острова кошеня. Врятоване кошеня доправили до столиці і назвали Змієм. Відтепер Змій житиме у Києві, його прихистив один із командирів. Бійці кажуть, кіт став талісманом звільненого острова.
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