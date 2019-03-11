На 84-річну одеситку впала цегляна кладка



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Правоохоронці розслідують обставини травмування одеситки біля будівельного майданчика

Зі слів 84-річної жінки, коли вона проходила повз недобудову на вулиці Академіка Глушка, на неї впала цегляна кладка.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Постраждала звернулась за медичною допомогою до лікарні, де їй діагностували забиті рани пальців руки, перелом кісток носа, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

«За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд)», - зазначив начальник Таїровського відділення поліції Віталій Негря.

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робот на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі тополя впала на дитячий майданчик, є постраждалі.