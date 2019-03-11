  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На 84-річну одеситку впала цегляна кладка

    • Розсилка
    На 84-річну одеситку впала цегляна кладка

    Правоохоронці розслідують обставини травмування одеситки біля будівельного майданчика

    Зі слів 84-річної жінки, коли вона проходила повз недобудову на вулиці Академіка Глушка, на неї впала цегляна кладка.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Постраждала звернулась за медичною допомогою до лікарні, де їй діагностували забиті рани пальців руки, перелом кісток носа, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

    «За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд)», - зазначив начальник Таїровського відділення поліції Віталій Негря.

    Читайте також

    Санкцією статті передбачене покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робот на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

    Досудове слідство триває.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі тополя впала на дитячий майданчик, є постраждалі.

    Читайте також
    Одеса будівництво жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ