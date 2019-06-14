Для юних одеситів пільгових категорій підготували цікаву програму літнього відпочинку



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Для юних одеситів, які опинилися в складних життєвих обставинах, в період літніх канікул організовано відвідування театрів, музеїв, зоопарку, цирку і т.д.

Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді постійно проводить роботу з надання послуг сім'ям з дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківської опіки та піклування.

Минулого тижня в Центрі стартувала серія розважальних і культурних заходів, під час яких діти зможуть не тільки відпочити, а й отримати нові знання.

Так, для юнаків і дівчат пільгових категорій у супроводі батьків і опікунів була організована благодійна екскурсія в наукову астрономічну обсерваторію Одеського національного університету імені І. Мечникова. Діти дізналися багато нового про закони космосу, планети Сонячної системи, життя і розвиток супутника Землі - Місяця.

Також діти і підлітки побували на завершальному звітному концерті вихованців Одеської хореографічної школи, який відбувся в Одеській філармонії. На професійній сцені виступали солісти і творчі колективи - від найменших танцюристів до випускників школи.

Понад 150 дітей пільгових категорій та їхніх батьків відвідали Одеський зоопарк, побували на виставі «Чарівна лампа Алладіна» в Театрі юного глядача, подивилися яскраву постановку балету А. Хачатуряна «Цибуліно» в Одеському національному академічному театрі опери та балету, а також повеселилися на святковому концерті в Будинку клоунів.

Завершився тиждень захоплюючою виставою в Одеському цирку. На арені виступили фокусники-ілюзіоністи, жонглери-ексцентрики і дресирувальники тварин.

Проведення розважальних і культурних заходів для дітей та молоді пільгових категорій заплановано до кінця серпня.