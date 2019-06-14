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    Для юних одеситів пільгових категорій підготували цікаву програму літнього відпочинку

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    Для юних одеситів пільгових категорій підготували цікаву програму літнього відпочинку

    Для юних одеситів, які опинилися в складних життєвих обставинах, в період літніх канікул організовано відвідування театрів, музеїв, зоопарку, цирку і т.д.

    Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді постійно проводить роботу з надання послуг сім'ям з дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківської опіки та піклування.

    Минулого тижня в Центрі стартувала серія розважальних і культурних заходів, під час яких діти зможуть не тільки відпочити, а й отримати нові знання.

    Так, для юнаків і дівчат пільгових категорій у супроводі батьків і опікунів була організована благодійна екскурсія в наукову астрономічну обсерваторію Одеського національного університету імені І. Мечникова. Діти дізналися багато нового про закони космосу, планети Сонячної системи, життя і розвиток супутника Землі - Місяця.

    Також діти і підлітки побували на завершальному звітному концерті вихованців Одеської хореографічної школи, який відбувся в Одеській філармонії. На професійній сцені виступали солісти і творчі колективи - від найменших танцюристів до випускників школи.

    Понад 150 дітей пільгових категорій та їхніх батьків відвідали Одеський зоопарк, побували на виставі «Чарівна лампа Алладіна» в Театрі юного глядача, подивилися яскраву постановку балету А. Хачатуряна «Цибуліно» в Одеському національному академічному театрі опери та балету, а також повеселилися на святковому концерті в Будинку клоунів.

    Завершився тиждень захоплюючою виставою в Одеському цирку. На арені виступили фокусники-ілюзіоністи, жонглери-ексцентрики і дресирувальники тварин.

    Проведення розважальних і культурних заходів для дітей та молоді пільгових категорій заплановано до кінця серпня.

     

    Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ОМЦСССДМ) є бюджетним неприбутковим спеціальним закладом, проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.
    Основними напрямками роботи є:

    • - виявлення, облік і соціальний супровід сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах;
    • - соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
    • - надання соціальних послуг сім'ям з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;
    • - профілактична робота щодо запобігання соціально небезпечним хворобам у молодіжному середовищі, серед груп ризику та формування здорового способу життя;
    • - соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їхніх сімей;
    • - соціальна підтримка неповнолітніх і молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі;
    • - розвиток і підтримка волонтерського руху.
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