Для юних одеситів пільгових категорій підготували цікаву програму літнього відпочинку
Для юних одеситів, які опинилися в складних життєвих обставинах, в період літніх канікул організовано відвідування театрів, музеїв, зоопарку, цирку і т.д.
Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді постійно проводить роботу з надання послуг сім'ям з дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківської опіки та піклування.
Минулого тижня в Центрі стартувала серія розважальних і культурних заходів, під час яких діти зможуть не тільки відпочити, а й отримати нові знання.
Так, для юнаків і дівчат пільгових категорій у супроводі батьків і опікунів була організована благодійна екскурсія в наукову астрономічну обсерваторію Одеського національного університету імені І. Мечникова. Діти дізналися багато нового про закони космосу, планети Сонячної системи, життя і розвиток супутника Землі - Місяця.
Також діти і підлітки побували на завершальному звітному концерті вихованців Одеської хореографічної школи, який відбувся в Одеській філармонії. На професійній сцені виступали солісти і творчі колективи - від найменших танцюристів до випускників школи.
Понад 150 дітей пільгових категорій та їхніх батьків відвідали Одеський зоопарк, побували на виставі «Чарівна лампа Алладіна» в Театрі юного глядача, подивилися яскраву постановку балету А. Хачатуряна «Цибуліно» в Одеському національному академічному театрі опери та балету, а також повеселилися на святковому концерті в Будинку клоунів.
Завершився тиждень захоплюючою виставою в Одеському цирку. На арені виступили фокусники-ілюзіоністи, жонглери-ексцентрики і дресирувальники тварин.
Проведення розважальних і культурних заходів для дітей та молоді пільгових категорій заплановано до кінця серпня.
Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ОМЦСССДМ) є бюджетним неприбутковим спеціальним закладом, проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.
Основними напрямками роботи є:
- - виявлення, облік і соціальний супровід сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах;
- - соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
- - надання соціальних послуг сім'ям з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;
- - профілактична робота щодо запобігання соціально небезпечним хворобам у молодіжному середовищі, серед груп ризику та формування здорового способу життя;
- - соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їхніх сімей;
- - соціальна підтримка неповнолітніх і молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі;
- - розвиток і підтримка волонтерського руху.