До Одеси прямує придбаний у Великобританії дослідницький корабель

Судно вміщає 50 науковців та 27 членів екіпажу

Дослідницький корабель «Джеймс Кларк Росс», який Україна придбала у Великої Британії для проведення антарктичних місій, увійшов у Чорне море та прямує в Одесу. Про це повідомив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий «Суспільному».

Судно прямує з Данії. Щодо його стану, науковець зазначає, що капітального ремонту воно не потребує, лише технічного обслуговування. Однак точно це повинні встановити працівники морського регістру після заходу корабля в порт Одеси.

«Зараз судно на одній заправці, не заходячи в інші порти, добігає з Данії до України своїм ходом. Його швидкість рідко падала нижче 12 вузлів, а час від часу була й всі 14. Тобто судно «бігає» на хорошій швидкості. А це означає, що в цілому до роботи воно готове, але ряд систем, які не використовувалися майже півтора роки, потребує гарного обслуговування», – зазначив Євген Дикий.

Також він додав, що кораблю приблизно 30 років. Його довжина складає 99,4 метра, ширина майже 18 метрів. Має 8 палуб та стільки ж лабораторій. Вміщає 50 науковців та 27 членів екіпажу. Щодо вміння українських моряків керувати таким судном, то Дикий розповів, що проситимуть іноземних колег передати свій досвід.

«Не можу сказати, що ми готові одразу його взяти та на повну силу використовувати, як британці. Тому наразі ми домовляємося про те, аби деяка частина британського екіпажу, а саме фахівці-інженери, уклали з нами контракти та перший рік працювали з українським екіпажем, передали їм свій досвід та знання», – додав науковець.

Щодо експлуатації судна в цілому, то Євген Дикий зазначив, що це залежатиме від бюджету, який держава готова виділяти на корабель.

«У британців судно 10 місяців проводило в океані і тільки 2 стояло в порту на обслуговуванні. Можливі й інші варіанти. Наприклад, пів року проводити в океані, пів року в порту. З того, що я бачив в проєкті бюджету, ми будемо приблизно 7-8 місяців проводити у морі та 4-5 на обслуговуванні в порту. На перший рік я б назвав ситуацію ідеальною», – запевнив Дикий.

За його словами, експедиція в Антарктиду на кораблі «Джеймс Кларк Росс» може розпочатися вже в грудні цього року або в січні 2022.

Нагадаємо, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америка замовило ще шість патрульних катерів класу Mark VI для ВМС ЗС України.

Нагадаємо, що в січні 2021 року Міноборони США замовило два нових патрульних катери типу Mark VI для Військово-Морських Сил України (ВМС ЗС України).

Раніше у міноборони США уточнили, що виділений Україні пакет військової допомоги на $125 мільйонів у межах Ініціативи підтримки України у сфері безпеки (USAI) включає зокрема два додаткові озброєні патрульні катери Mark IV «для посилення можливостей України для патрулювання й захисту своїх територіальних вод».

До слова, двоє українських моряків, які працювали на суховантажі AP ASTAREA, захворіли і померли один за одним з невідомих причин. Це сталося, коли судно стояло на якорі в місті Читтагонг на південному сході Бангладеш.

Наприкінці липня на кораблі в територіальних водах Єгипту було знайдено тіло українського моряка. Слідів насильницької смерті на тілі одесита 1956 року народження не виявлено.