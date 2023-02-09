Електропостачання на Одещині: за ніч трапилось більше ста локальних аварій

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків масштабної аварії у високовольтній мережі

Ситуація на Одещині дещо покращилась. Зараз іде тестування графіків, які ДТЕК має анонсувати не пізніше ніж сьогодні ввечері. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Марченко.

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«Продовжуємо ліквідацію наслідків масштабної аварії у високовольтній мережі. Неймовірними спільними зусиллями нам вдалось подати додатковий обсяг електроенергії на Одеський район та місто Одесу. Саме мав розмову з керівником НЕК «Укренерго» стосовно збільшення лімітів для Одеської області. Також завдяки підключенню генераторів до об’єктів критичної інфраструктури і ряду заходів, про які я не можу казати на загал нам вдалось покращити ситуацію в районі та місті», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що за ніч по Одеському району трапилось більше ста локальних аварій.

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«Дав доручення негайно відреагувати на кожну з них. Хочу подякувати всім хто працював і продовжує працювати над вирішенням цієї проблеми, а також одеситам, за вашу витримку», – додав Марченко.

Нагадаємо, в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси.

4 лютого в Одесі без світла було пів мільйона абонентів.