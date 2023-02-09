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Електропостачання на Одещині: за ніч трапилось більше ста локальних аварій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Електропостачання на Одещині: за ніч трапилось більше ста локальних аварій
фото ілюстративне

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків масштабної аварії у високовольтній мережі

Ситуація на Одещині дещо покращилась. Зараз іде тестування графіків, які ДТЕК має анонсувати не пізніше ніж сьогодні ввечері. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Марченко.

«Продовжуємо ліквідацію наслідків масштабної аварії у високовольтній мережі. Неймовірними спільними зусиллями нам вдалось подати додатковий обсяг електроенергії на Одеський район та місто Одесу. Саме мав розмову з керівником НЕК «Укренерго» стосовно збільшення лімітів для Одеської області. Також завдяки підключенню генераторів до об’єктів критичної інфраструктури і ряду заходів, про які я не можу казати на загал нам вдалось покращити ситуацію в районі та місті», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що за ніч по Одеському району трапилось більше ста локальних аварій.

«Дав доручення негайно відреагувати на кожну з них. Хочу подякувати всім хто працював і продовжує працювати над вирішенням цієї проблеми, а також одеситам, за вашу витримку», – додав Марченко.

Нагадаємо, в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси. 

4 лютого в Одесі без світла було пів мільйона абонентів.

Теги: Одеса електроенергія аварія

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