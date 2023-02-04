Одеса та район без «світла», бо горить електрична підстанція (відео)
На об’єкті триває рятувальна операція
В Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Про це повідомили в Одеській РДА.
Зазначається, що зокрема знеструмлено частину Одеси.
«Сьогодні вранці на одному з ключових обєктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія, внаслідок чого частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла», – йдеться у повідомленні.
Місцева влада наголошує, що нараз на об’єкті триває рятувальна операція. Енергетики роблять все можливе для відновлення електроенергії.
Через аварію на підстанції тимчасово знеструмлені Суворівський, Приморський і Малиновський райони Одеси та частина Одеського району. Без світла залишилися об’єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти. Наразі енергетики усувають аварію, повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.
Місцеві мешканці у Мережі та Telegram-канали повідомили про пожежу в районі.
Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси. Про це повідомили у КП «Одесміськелектротранс».
На Одещині тривають екстрені відключення світла, графіки, створенні для погодинних вимкнень, наразі не діють, повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.
Раніше повідомлялося, що окупація електростанцій та пошкодження більшості ТЕС не дозволяють Україні виробляти необхідну кількість електроенергії.
Також відомо, що Туреччина може поставити Україні плавучі електростанції.
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