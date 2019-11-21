У Вінниці відкрили пам'ятник рятівникам євреїв в часи Другої світової війни



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20 листопада, у Вінниці по вулиці Максимовича відбулось відкриття пам'ятного знаку «Праведникам народів світу»

Пам'ятник присвячений героям, які рятували євреїв під час Голокосту в часи Другої світової війни. У заході взяли участь діти та нащадки цих людей, представники єврейських організацій та громадськості.

Пам'ятник встановили на території комунального підприємства «Вінницязеленбуд» біля Меморіалу пам'яті жертв Голокосту у Вінниці. Виготовив знак майстер Володимир Насонов з Теплика.

За словами керівника вінницького музею Голокосту Леоніда Трахтенберга, його створення стало можливим завдяки спільним зусиллям єврейської громади, а також за сприяння міської та обласної влади.

«Праведниками» називають людей, які ризикуючи власним життям рятували євреїв від нацистів. На відкритті були присутні представники сімей цих людей, а також нащадки врятованих.

Про страшні подробиці знищення єврейського населення Вінниччина, а також героїчні вчинки вінничан розповіли заступник голови Вінницького товариства колишніх в'язнів гето та концтаборів Ціля Краснер та дослідниця Голокосту Фаїна Винокурова. Від представників сімей праведників виступила Тетяна Ілюхіна-Манілко.

Голова організації «Подільська спадщина», кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Павло Кравченко поділився історією власної сім'ї, яка також брала участь в переховуванні євреїв від нацистів.

«Ідея створення цього пам'ятника у Вінниці нараховує близько десяти років. Одним із найактивніших ініціаторів його встановлення виступила Ціля Аааронівна Краснер. Вирішили встановити знак саме тут для того, щоб створити меморіальний комплекс пам'яті не тільки загиблим від Голокосту, а також рятівникам євреїв тих часів», - відзначив керівник вінницького музею Голокосту Леонід Трахтенберг.

Джерело: Vinbazar