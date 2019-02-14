Фонд держмайна приватизує Одеську ТЕЦ



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Потужність Одеської ТЕЦ складає 68 мегаватів, вона забезпечує теплом близько 300 тисяч мешканців Одеси

Фонд державного майна України ухвалив рішення про продаж державної частки в Одеській ТЕЦ, яка складає 99,98%.

Про це повідомляє прес-служба Держфондмайна.

«Наказом Фонду державного майна України прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – державного пакета акцій розміром 99,9895% статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ», — йдеться у повідомленні Фонду.

Зазначимо, що Одеську ТЕЦ визнали банкрутом у грудні 2016 року та планували її ліквідувати до кінця 2017 року. У січня 2019 року Господарський суд Одеси за позовом Фонду держмайна ухвалив рішення припинити ліквідацію Одеської ТЕЦ та закрив справу про її банкрутство.

Потужність Одеської ТЕЦ складає 68 мегаватів, вона забезпечує теплом близько 300 тисяч мешканців Одеси та близько тисячі соціальних закладів міста — лікарень, шкіл та садочків.

Раніше уряд виключив з переліку «великої» приватизації Турбоатом та Херсонську, Дніпровську, Криворізьку та Сєвєродонецьку теплоелектроцентралі

Зазначимо, що наразі держава отримує доходи лише від «малої» приватизації, оскільки «велика», в межах якої планують продати такі компанії, як Одеський припортовий завод, президент готель, Центренерго та низку ТЕЦ, наразі заблокована. Однією з причин цього є відсутність попиту на великі державні компанії серед інвесторів, а також наявність судових процесів, які гальмують початок підготовки до приватизації.