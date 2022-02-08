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    Укрексімбанк продав на аукціоні історичний будинок у центрі Києва

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    У власності банку будівля опинилася в 2010 році - Укрексімбанк продав на аукціоні історичний будинок у центрі Києва
    У власності банку будівля опинилася в 2010 році
    фото: eximb.com

    З 1986 року будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення

    У центрі Києва Укрексімбанк продав історичну триповерхову будівлю з підвалом за 134,6 млн грн. Аукціон відбувся 31 січня, але про продаж пресслужба банку повідомила сьогодні, 8 лютого.

    Відомо, що будівля розташована на вулиці Мала Житомирська, 3. Будинок, зведений у 1895 році за проєктом Г.П. Познякова «Центральні Торгівельні Бані», нині має статус пам’ятника архітектури та історії під охороною держави.

    «Будівля розташовується в історичному та діловому центрі Києва у безпосередній близькості до Майдану Незалежності та визначних пам’яток – Софії Київської і Михайлівського Золотоверхого монастиря. Знаходиться в середині центрального кварталу напроти головної площі країни з фасадом на вулицю Малу Житомирську», – йдеться в повідомленні.

    Старовинні лазні в Шевченківському районі на вулиці Мала Житомирська, 3

    Старовинні лазні в Шевченківському районі на вулиці Мала Житомирська, 3

    «У власності банку перебувають інші представницькі об’єкти комерційної нерухомості офісного призначення в центральних частинах столиці, а також виробничо-господарські приміщення, транспорт та обладнання в різних регіонах країни, які готуються до продажу. Умови та дати аукціонів буде оголошено на сайті банку та нашими партнерами з організації торгів», – повідомив член Правління Укрексімбанку Дмитро Каплюк.

    З 1986 року будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Між банком і Головним управлінням культурної спадщини КМДА укладено охоронний договір. У власності банку будівля опинилася в 2010 році на підставі договору про задоволення вимог іпотекотримавця.

    Як повідомлялося, власник столичного будинку Вертипороха, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, довів будівлю до руйнівного стану. Нагадаємо, Фонд держмайна виставив на аукціон п'ять спиртзаводів.

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    Теги: КМДА будинок аукціон пам'ятник Укрексімбанк
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    Укрексімбанк продав на аукціоні історичний будинок у центрі Києва