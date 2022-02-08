В Одесі п'яний чоловік потрощив чотири автомобілі (фото)

Чоловік намагався відірвати бокові дзеркала

В Одесі затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння пошкодив автомобілі місцевих мешканців. Про це повідомляє управління патрульної поліції в Одеській області.

На вулиці Семена Палія невідомий чоловік пошкодив припарковані автомобілі одеситів. Про це у поліцію повідомили самі мешканці.

«На місці події був заявник та вказав на невідомого громадянина, який був у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

Також заявник розповів патрульним, що невідомий знаходився у дворі, поводив себе неадекватно, трощив припарковані транспортні засоби та пошкодив чотири автівки – намагався відірвати бокові дзеркала.

«Чоловіка одразу затримали та передали слідчим для подальшого встановлення всіх обставин події», – додали у повідомленні.

До слова, 6 лютого лютого в селищі Гостомель по вулиці Свято-Покровська невідомий чоловік керуючи автомобілем марки Volkswagen спричинив дорожньо-транспортну пригоду, пошкодивши близько шести автомобілів, та зник у невідомому напрямку.