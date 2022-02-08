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    В Одесі п'яний чоловік потрощив чотири автомобілі (фото)

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    Патрульні затримали чоловіка, який пошкодив припарковані автомобілі - В Одесі п'яний чоловік потрощив чотири автомобілі (фото)
    Патрульні затримали чоловіка, який пошкодив припарковані автомобілі
    фото: Патрульна поліція Одеської області

    Чоловік намагався відірвати бокові дзеркала

    В Одесі затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння пошкодив автомобілі місцевих мешканців. Про це повідомляє управління патрульної поліції в Одеській області.

    На вулиці Семена Палія невідомий чоловік пошкодив припарковані автомобілі одеситів. Про це у поліцію повідомили самі мешканці.

    «На місці події був заявник та вказав на невідомого громадянина, який був у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

    Також заявник розповів патрульним, що невідомий знаходився у дворі, поводив себе неадекватно, трощив припарковані транспортні засоби та пошкодив чотири автівки – намагався відірвати бокові дзеркала.

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    В Одесі п'яний чоловік потрощив чотири автомобілі (фото)
    В Одесі п'яний чоловік потрощив чотири автомобілі (фото)
    В Одесі п'яний чоловік потрощив чотири автомобілі (фото)
    В Одесі п'яний чоловік потрощив чотири автомобілі (фото)
    фото: Патрульна поліція Одеської області

    «Чоловіка одразу затримали та передали слідчим для подальшого встановлення всіх обставин події», – додали у повідомленні.

    До слова, 6 лютого лютого в селищі Гостомель по вулиці Свято-Покровська невідомий чоловік керуючи автомобілем марки Volkswagen спричинив дорожньо-транспортну пригоду, пошкодивши близько шести автомобілів, та зник у невідомому напрямку.

    Теги: ДТП Одеса поліція
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    В Одесі п'яний чоловік потрощив чотири автомобілі (фото)