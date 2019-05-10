Господиня будинку постраждала під час пожежі в Великомихайлівському районі



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Під час пожежі постраждала літня жінка 1937 року народження

Літня жінка постраждала під час пожежі у власному будинку в Великомихайлівському районі. Про це повідомляє прес-служба Держслужба з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Пожежа в житловому будинку стався вранці 9 травня, в селі Корисне. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно в одноповерховому будинку. Пожежні ліквідували загоряння за півгодини на площі 15 кв. м.

На пожежі постраждала господарка будинку 1937 р.н. Медики госпіталізували жінку з опіками 50% тіла. Причина пожежі встановлюється.

Від ДСНС залучалась одна одиниця пожежної техніки та 5 чоловік особового складу.

Джерело: Трасса Е-95