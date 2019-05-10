  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Господиня будинку постраждала під час пожежі в Великомихайлівському районі

    • Розсилка
    Господиня будинку постраждала під час пожежі в Великомихайлівському районі

    Під час пожежі постраждала літня жінка 1937 року народження

    Літня жінка постраждала під час пожежі у власному будинку в Великомихайлівському районі. Про це повідомляє прес-служба Держслужба з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

    Пожежа в житловому будинку стався вранці 9 травня, в селі Корисне. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно в одноповерховому будинку. Пожежні ліквідували загоряння за півгодини на площі 15 кв. м.

    На пожежі постраждала господарка будинку 1937 р.н. Медики госпіталізували жінку з опіками 50% тіла. Причина пожежі встановлюється.

    Від ДСНС залучалась одна одиниця пожежної техніки та 5 чоловік особового складу.

    Джерело: Трасса Е-95

    Читайте також
    пожежа ДСНС Одещина рятувальники жінка майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ