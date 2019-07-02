Ізмаїльські правоохоронці затримали зловмисника, який скоїв розбійний напад на самотню жінку



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Кримінальна подія сталася у селі Комишівка

Чоловік вночі проник до будинку 47-річної жительки села, побив її та привласнив гроші і цінні речі. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Подія сталася в селі Комишівка Ізмаїльського району. Прокинувшись вночі від шуму, жінка побачила у кімнаті будинку невідомого чоловіка. Незваний гість, погрожуючи ножем, почав вимагати грошові кошти та цінності. Зловмисник кілька разів ударив її, а коли перелякана господиня віддала свої заощадження у сумі 1800 гривень, золоті прикраси, мобільний телефон і біжутерію, нападник втік з місця.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники Ізмаїльського відділу поліції вийшли на слід ймовірного нападника. Ним виявився раніше судимий за скоєння аналогічного злочину 28-річний житель району, який в 2018 році звільнився з місць позбавлення волі.

«В ході досудового слідства було встановлено, що після скоєння злочину зловмисник витратив гроші, а майно продав. На даний час правоохоронці вилучили викрадений мобільний телефон та ланцюжок, які надалі будуть повернуті потерпілій, - розповідає заступник начальника Ізмаїльського ВП - начальник слідчого відділу підполковник поліції Наталія Старцева.- Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».

Досудове слідство триває.