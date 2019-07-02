Волкер засудив обстріл автівки медиків на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спеціальний представник Держдепу з питань України Курт Волкер

Медики та швидкі ніколи не повинні бути мішенями, - зазначив Волкер

Спеціальний представник Держдепу з питань України Курт Волкер засудив напад на санітарний автомобіль поблизу Водяного, внаслідок якого загинули двоє українських морських піхотинців та один був поранений.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Сумна звістка з Донбасу. Медики та швидкі ніколи не повинні бути мішенями», - написав Волкер.

Він додав цей коментар до повідомлення журналіста Іллі Пономаренка, який опублікував фото 36-ї бригади Морської піхоти з залишками понівеченого пострілом ПТРК медичного джипу «Хаммер».

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.

У 36-й окремій бригаді морської піхоти повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ під Водяним на Донбасі загинули старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил, товариші по службі висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.

Президент Володимир Зеленський після обстрілу бойовиками медиків ЗСУ звернувся до країн-партнерів України.

У мережі оприлюднено фото обстріляного «Хаммера».