Жінка, яка використовувала маленького сина для створення порно, постане перед судом



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Жінці загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі

Київською місцевою прокуратурою №3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 26-річної жінки, яка знімала порно зі своїм 4-річним сином. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Нагадаємо, у правоохоронні органи надійшла оперативна інформація про те, що невстановлена особа в мережі інтернет пропонувала користувачам придбати фотознімки з ознаками дитячої порнографії за участю малолітнього хлопчика.

Виявилося, що до злочину причетна 26-річна мешканка Вінницької області, яка використовувала у зйомках порнографічних матеріалів свого 4-річного сина.

Під час обшуку за місцем мешканням зловмисниці вилучено речові докази, а саме комп’ютерну техніку, мобільний телефон, веб-камеру, а також банківські картки.

Дії жінки кваліфіковано за ч.4 ст.301 КК України (виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію) та за скоєне їй загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, відносно зловмисниці, яка виготовляла та збувала порнографічні матеріали з власним сином, судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.