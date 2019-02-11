Колишнього посадовця філії Одеського облавтодору підозрюють у розтраті державного майна



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Чиновника підозрюють у розтраті палива на 1,4 млн грн з бюджету

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру у розтраті майна колишньому керівнику філії «Одеська ДЕД» Державного підприємства «Одеський облавтодор» та колишній завідуючій складом цієї філії.

З’ясовано, що у 2011 – 2013 роках спільники розтратили частину пального об’ємомприблизно 138 тонн, що управління облдержадміністрації передало на відповідальне зберігання філії «Одеська ДЕД».

Через незаконні дії підозрюваних державі спричинено майже 1,4 млн грн шкоди.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють співробітники Управління захисту економіки органів поліції в області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Одеській області (ч. 5 ст. 191 КК України).