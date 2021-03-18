Для визначення хворих на Covid-19 за добу в регіоні провели 2653 ПЛР-тести та 622 ІФА-тестів

Серед нових хворих – 43 дитини та 29 медичних працівників

На Одещині лабораторно підтверджено 997 нових випадків захворювання на Covid-19 протягом минулої доби, 17 березня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

Серед нових хворих – 43 дитини та 29 медичних працівників. Найбільше ж випадків підтвердили в місті Одеса – таких 510, в Ізмаїлі – 85, в Чорноморську – 69, в Овідіопольському районі – 58, Біляївському районі – 52.

Для визначення хворих на Covid-19 за добу в регіоні провели 2653 ПЛР-тести та 622 ІФА-тестів. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 16 людей. Одужання зафіксували ж у 81 людини.

Станом на 18 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 94872 жителів, з яких 4494 дітей та 3154 медпрацівників. За весь час в регіоні провели 153276 ІФА-тестів та 432956 ПЛР-тестів. Померли ж від початку пандемії 1587 людей, а видужали 81505 осіб.

Нагадаємо, у Києві 18 березня можуть посилити карантин. Відповідне рішення вранці розгляне комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.