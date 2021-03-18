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    Коронавірус на Одещині: за весь період в області захворіли 94872 жителів

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    Для визначення хворих на Covid-19 за добу в регіоні провели 2653 ПЛР-тести та 622 ІФА-тестів - Коронавірус на Одещині: за весь період в області захворіли 94872 жителів
    Для визначення хворих на Covid-19 за добу в регіоні провели 2653 ПЛР-тести та 622 ІФА-тестів
    фото: з відкритих джерел

    Серед нових хворих – 43 дитини та 29 медичних працівників

    На Одещині лабораторно підтверджено 997 нових випадків захворювання на Covid-19 протягом минулої доби, 17 березня.

    Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

    Серед нових хворих – 43 дитини та 29 медичних працівників. Найбільше ж випадків підтвердили в місті Одеса – таких 510, в Ізмаїлі – 85, в Чорноморську – 69, в Овідіопольському районі – 58, Біляївському районі – 52.

    Для визначення хворих на Covid-19 за добу в регіоні провели 2653 ПЛР-тести та 622 ІФА-тестів. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 16 людей. Одужання зафіксували ж у 81 людини.

    Станом на 18 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 94872 жителів, з яких 4494 дітей та 3154 медпрацівників. За весь час в регіоні провели 153276 ІФА-тестів та 432956 ПЛР-тестів. Померли ж від початку пандемії 1587 людей, а видужали 81505 осіб.

    Нагадаємо, у Києві 18 березня можуть посилити карантин. Відповідне рішення вранці розгляне комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

    Теги: Одещина коронавірус
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