Стало відомо, коли Київ може посилити карантин

Юридично посилення карантину в Києві не буде переходом в «червону зону»

«У Києва не залишається іншого виходу, як посилювати обмеження», заявив секретар Київради

У Києві 18 березня можуть посилити карантин. Відповідне рішення вранці розгляне комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

Про це «РБК-Україна» розповів секретар Київради Володимир Бондаренко.

«Завтра на 10 годину ранку київський міський голова скликає позачергове засідання цієї комісії. Ми чекаємо від головного управління Держспоживслужби і департаменту охорони здоров'я пропозицій щодо посилення протиепідемічних обмежень. І завтра о 10 годині на засіданні вони будуть розглянуті», – сказав Бондаренко.

За його словами, юридично це не буде переходом в «червону зону». Бондаренко уточнив, що ситуація в Києві дуже складна. У лікарнях понад 3,5 тисячі осіб, з яких 71% у важкому стані, додав секретар Київради.

«За таких темпів госпіталізації, через кілька днів в Києві може не вистачати ліжкомісць для хворих. З огляду на те, що через пів року не виконано обіцянку про задіювання лікарень Національної академії медичних наук, відомчої лікарні «Укрзалізниці», національних лікарень, на жаль, у Києва не залишається іншого виходу, як посилювати обмеження», - заявив Бондаренко.

Нагадаємо, сьогодні Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що карантинні обмеження «червоної» зони у столиці України можуть бути запроваджені протягом тижня.

Напередодні Віталій Кличко на своєму екстренному брифінгу закликав уряд розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у «помаранчевій» зоні.

Також Київський міський голова зазначив, що в нинішній ситуації проведення 18 березня в Києві матчу Ліги Європи між донецьким «Шахтарем» і італійською «Ромою» може стати «другим Буковелем».

За словами глава Держспоживслужби Києва Олега Рубана, через постанову уряду, яка вступила в силу у лютому, влада Києва не може без узгодження з Кабінетом Міністрів посилити карантинні обмеження у столиці.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу Київ і Вінницька область мають запровадити додаткові карантинні заходи.

Відомо, що станом на ранок 17 березня у столиці було виявлено 1121 нового хворого, до лікарень столиці шпиталізували 291 пацієнта.