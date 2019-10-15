Понад 22 тисячі одеситів пройшли тестування на ВІЛ у 2019 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У всіх медичних закладах Одеси можна безкоштовно обстежитися на ВІЛ

В Одесі в усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги пацієнти під час відвідування сімейного лікаря можуть безкоштовно пройти тестування на ВІЛ і протягом 10-15 хвилин дізнатися свій ВІЛ-статус. Конфіденційність ВІЛ-позитивного статусу пацієнта гарантується.

Безкоштовне обстеження на ВІЛ також проводиться у всіх міських лікарнях, консультативно-діагностичних центрах, пологових будинках та жіночих консультаціях Одеси. Діагностичні тест-системи закуплені за рахунок коштів муніципального бюджету.

За 9 місяців 2019 року в міських медзакладах Одеси обстеження на ВІЛ за допомогою швидких тестів пройшли 22 796 осіб - це більше, ніж за весь 2018 рік. Позитивний ВІЛ-статус виявлено у 431 пацієнта, з них 87% взяті на диспансерний облік і 87% уже отримують антиретровірусну терапію в міському Центрі профілактики і боротьби з ВІЛ / СНІДом.

Безкоштовне тестування на ВІЛ у міських медзакладах Одеси проводиться в рамках реалізації Міської цільової програми протидії ВІЛ / СНІДу, туберкульозу, гепатитів та наркоманії «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»). Програма дозволила підвищити доступність обстеження на ВІЛ для одеситів і своєчасність призначення антиретровірусної терапії людям з ВІЛ.

Цей проєкт спрямований на досягнення цілей «90-90-90» глобальної ініціативи Fast Track Cities, до якої Одеса приєдналася завдяки підписанню міським головою Геннадієм Трухановим Паризької декларації. Ця стратегія означає, що не менше 90% ВІЛ-позитивних пацієнтів знають свій статус, 90% з них отримують антиретровірусну терапію, з них 90% мають невизначуване вірусне навантаження.