Монумент у вигляді вежі Донецького аеропорту: На Одещині відкрили пам’ятник Героям



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Фото: dumskaya.net Пам’ятник полеглим військовим

На відкритті пам'ятника були присутні рідні та близькі загиблих воїнів

Урочисте відкриття пам'ятника захисникам України у вигляді диспетчерської вежі Донецького аеропорту (ДАП) відбулося 24 серпня у Доброславі Лиманського району Одеської області.

Монумент встановлений в парку Слави.

Вздовж алеї, що веде до башти, на плитах викарбувані імена та прізвища жителів Лиманського району, які загинули на сході України.

На відкритті пам'ятника були присутні жителі району, в тому числі рідні та близькі загиблих воїнів.

Героїчному захисту Донецького аеропорту в 2014-2015 роках була присвячена театралізована постановка. Так молодь Доброслава віддала данину мужності та самопожертви учасників боїв - загиблих і тих, що вижили в кровопролитній битві, яка тривала вісім місяців.

Джерело: Думская