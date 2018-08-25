  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Монумент у вигляді вежі Донецького аеропорту: На Одещині відкрили пам’ятник Героям

    • Розсилка
    Пам&rsquo;ятник полеглим військовим - Монумент у вигляді вежі Донецького аеропорту: На Одещині відкрили пам’ятник Героям
    Фото: dumskaya.net
    Пам’ятник полеглим військовим

    На відкритті пам'ятника були присутні рідні та близькі загиблих воїнів

    Урочисте відкриття пам'ятника захисникам України у вигляді диспетчерської вежі Донецького аеропорту (ДАП) відбулося 24 серпня у Доброславі Лиманського району Одеської області.

    Монумент встановлений в парку Слави.

    Вздовж алеї, що веде до башти, на плитах викарбувані імена та прізвища жителів Лиманського району, які загинули на сході України.

    На відкритті пам'ятника були присутні жителі району, в тому числі рідні та близькі загиблих воїнів.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Монумент у вигляді вежі Донецького аеропорту: На Одещині відкрили пам’ятник Героям
    Монумент у вигляді вежі Донецького аеропорту: На Одещині відкрили пам’ятник Героям
    Монумент у вигляді вежі Донецького аеропорту: На Одещині відкрили пам’ятник Героям
    Монумент у вигляді вежі Донецького аеропорту: На Одещині відкрили пам’ятник Героям

    Героїчному захисту Донецького аеропорту в 2014-2015 роках була присвячена театралізована постановка. Так молодь Доброслава віддала данину мужності та самопожертви учасників боїв - загиблих і тих, що вижили в кровопролитній битві, яка тривала вісім місяців.

    Джерело: Думская

    Читайте також
    пам'ять гібридна війна Одещина військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ