Популярний курорт під Одесою закрили для купання (відео)

У повідомленні пояснюється, що заборона на купання в Чорноморську введена через забруднення моря нечистотами

На пляжі Чорноморська вивісили червоний прапор

В Одеській області у Чорноморську відпочивальникам заборонили купатися в морі через надмірне забруднення води фекаліями. На пляжах курорту вивісили червоний прапор. Про це повідомляється на сторінці в Instagram Чорноморська.

«Сьогодні на пляжі Чорноморська вивісили червоний прапор у зв'язку з тим, що море брудне. Купання в морі заборонено», – ідеться у повідомленні.

У повідомленні пояснюється, що заборона на купання в Чорноморську введена через забруднення моря нечистотами. «Відпочиваючі помітили, що море трохи «заміновано» какульками», – почали коментувати відео користувачі Мережі.

Як раніше повідомлялося, в Одесі море забарвилося в оливково-зелений колір через цвітіння ціанобактерій. Повідомляється, що морська вода набула неприродного оливково-зеленого відтінку. Особливо виражені ці зміни безпосередньо біля берега, в акваторіях пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізами.