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    Популярний курорт під Одесою закрили для купання (відео)

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    У повідомленні пояснюється, що заборона на купання в Чорноморську введена через забруднення моря нечистотами - Популярний курорт під Одесою закрили для купання (відео)
    У повідомленні пояснюється, що заборона на купання в Чорноморську введена через забруднення моря нечистотами
    Фото: Чорноморськ/Instagram

    На пляжі Чорноморська вивісили червоний прапор

    В Одеській області у Чорноморську відпочивальникам заборонили купатися в морі через надмірне забруднення води фекаліями. На пляжах курорту вивісили червоний прапор. Про це повідомляється на сторінці в Instagram Чорноморська.

    «Сьогодні на пляжі Чорноморська вивісили червоний прапор у зв'язку з тим, що море брудне. Купання в морі заборонено», – ідеться у повідомленні.

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    Популярний курорт під Одесою закрили для купання (відео)
    Популярний курорт під Одесою закрили для купання (відео)
    Популярний курорт під Одесою закрили для купання (відео)
    Популярний курорт під Одесою закрили для купання (відео)

    У повідомленні пояснюється, що заборона на купання в Чорноморську введена через забруднення моря нечистотами. «Відпочиваючі помітили, що море трохи «заміновано» какульками», – почали коментувати відео користувачі Мережі.

    Як раніше повідомлялося, в Одесі море забарвилося в оливково-зелений колір через цвітіння ціанобактерій. Повідомляється, що морська вода набула неприродного оливково-зеленого відтінку. Особливо виражені ці зміни безпосередньо біля берега, в акваторіях пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізами.

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    Теги: пляжі Одещина Instagram море
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    Популярний курорт під Одесою закрили для купання (відео)