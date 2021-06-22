В Одесі через бактерії море стало зеленим (відео)
Сильні дощі призвели до масового потрапляння в море різного сміття і відходів із міста
В Одесі море забарвилося в оливково-зелений колір через цвітіння ціанобактерій. Відео з висоти пташиного польоту опублікував «Одеський кур’єр».
Повідомляється, що морська вода набула неприродного оливково-зеленого відтінку. Особливо виражені ці зміни безпосередньо біля берега, в акваторіях пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізами.
«Це явище у 2021 році викликано цвітінням ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae. Зараз для цього найбільш сприятливі умови – тепла морська вода (з температурою понад 19–20 градусів) у поєднанні з низькою солоністю й наявністю великої кількості різних органічних речовин у воді», – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що сильні дощі призвели до масового потрапляння в море різного сміття і відходів із міста.
Нагадаємо, на минулому тижні затопило Білгород-Дністровський. Села на Одещині потрапили у «водний полон».
В Ізмаїлі Одеської області під час денної зливи випало 61% від місячної норми опадів. В результаті затопило вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою.