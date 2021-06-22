  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі через бактерії море стало зеленим (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Морська вода набула неприродного оливково-зеленого відтінку - В Одесі через бактерії море стало зеленим (відео)
    Морська вода набула неприродного оливково-зеленого відтінку
    Скріншот фото: відео Odessa & Transport

    Сильні дощі призвели до масового потрапляння в море різного сміття і відходів із міста

    В Одесі море забарвилося в оливково-зелений колір через цвітіння ціанобактерій. Відео з висоти пташиного польоту опублікував «Одеський кур’єр».

    Повідомляється, що морська вода набула неприродного оливково-зеленого відтінку. Особливо виражені ці зміни безпосередньо біля берега, в акваторіях пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізами.

    «Це явище у 2021 році викликано цвітінням ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae. Зараз для цього найбільш сприятливі умови – тепла морська вода (з температурою понад 19–20 градусів) у поєднанні з низькою солоністю й наявністю великої кількості різних органічних речовин у воді», – йдеться в повідомленні.

    Уточнюється, що сильні дощі призвели до масового потрапляння в море різного сміття і відходів із міста.

    Нагадаємо, на минулому тижні затопило Білгород-Дністровський. Села на Одещині потрапили у «водний полон».

    В Ізмаїлі Одеської області під час денної зливи випало 61% від місячної норми опадів. В результаті затопило вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою.

    Читайте також: Біля берегів Одеси пронеслися два смерчі: видовищне відео
    Теги: вода Одеса сміття Одещина негода море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі через бактерії море стало зеленим (відео)