В Одесі обвалилася будівля колишнього заводу

За даними надзвичайників, у момент обвалу в майстернях нікого не було

Більша частина фрагментів будинку впала до середини будівлі, решта – на фасад

Частина будівлі колишнього заводу, що на вулиці Скісна, 27 в Одесі, обвалилася. Таку інформацію «Суспільному» підтвердив заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Віталій Цуркан.

За його словами, більша частина фрагментів будинку впала до середини будівлі, решта – на фасад.

«Це не житлова будівля, це колишній завод. Наразі подробиці уточнюються», – зазначив Цуркан.

У пресслужбі ДСНС області повідомили, що у результаті інциденту ніхто не постраждав. За даними надзвичайників, у момент обвалу в майстернях нікого не було, пише Odessa.online.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області масово гинуть креветки на березі Хаджибейського лиману. Мертві тварини утворили шар товщиною 15 сантиметрів.

Нагадаємо, що рятувальні роботи на пляжі в Одеській області поблизу села Лебедівка, де стався зсув ґрунту, припинено: загиблих або постраждалих не знайшли.

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