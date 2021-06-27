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    В Одесі обвалилася будівля колишнього заводу

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    За даними надзвичайників, у момент обвалу в майстернях нікого не було - В Одесі обвалилася будівля колишнього заводу
    За даними надзвичайників, у момент обвалу в майстернях нікого не було
    Фото: odessa.online

    Більша частина фрагментів будинку впала до середини будівлі, решта – на фасад

    Частина будівлі колишнього заводу, що на вулиці Скісна, 27 в Одесі, обвалилася. Таку інформацію «Суспільному» підтвердив заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Віталій Цуркан.

    За його словами, більша частина фрагментів будинку впала до середини будівлі, решта – на фасад.

    «Це не житлова будівля, це колишній завод. Наразі подробиці уточнюються», – зазначив Цуркан.

    У пресслужбі ДСНС області повідомили, що у результаті інциденту ніхто не постраждав. За даними надзвичайників, у момент обвалу в майстернях нікого не було, пише Odessa.online.

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    В Одесі обвалилася будівля колишнього заводу
    В Одесі обвалилася будівля колишнього заводу
    В Одесі обвалилася будівля колишнього заводу
    Фото: odessa.online

    Раніше повідомлялося, що в Одеській області масово гинуть креветки на березі Хаджибейського лиману. Мертві тварини утворили шар товщиною 15 сантиметрів.

    Нагадаємо, що рятувальні роботи на пляжі в Одеській області поблизу села Лебедівка, де стався зсув ґрунту, припинено: загиблих або постраждалих не знайшли.

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    Теги: ДСНС пляжі завод тварини Україна Віталій Цуркан
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    В Одесі обвалилася будівля колишнього заводу