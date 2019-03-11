В окупованому Криму намагаються знести храм Православної церкви України



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Нещодавно в Євпаторії почали видавати приписи щодо храму Помісної церкви, що він ніби-то незаконно збудований і тому має бути знесений

Окупаційна влада Криму почала видавати приписи щодо храму ПЦУ в Євпаторії про незаконне його будівництво і тим самим вимагає його знести. Про це розповів архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій (Зоря).

«Нещодавно в Євпаторії почали видавати приписи щодо храму, що він ніби-то незаконно збудований і тому має бути знесений», - повідомив він.

За словами архієпископа, ситуація щодо релігійних громад та храмів ПЦУ у Криму залишається стабільно-важкою, адже дії окупаційної влади непередбачувані.

«Ситуація залишається стабільно важкою і в будь-який момент може погіршитися, тому що для російської влади навіть її власні закони не мають ніякого значення. Якщо вона прийме якесь рішення, то вона буде втілювати його в життя не зважаючи на закони чи на якісь міжнародні правила і зобов’язання», - додав архієпископ.

Нагадаємо, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент заявив, що влада анексованого Криму хоче закрити головний храм Православної церкви України, який діє на території півострова. Водночас так звана «влада Криму» у відповідь заявила, що готова надати в постійне безоплатне користування приміщення кафедрального собору Святих Володимира і Ольги, якщо церква зареєструється на території Росії.

Архієпископ Климент 3 березня збирався виїхати з Сімферополя на автобусі в Ростов-на-Дону, щоб побачитися там з українським політв'язнем Павлом Грибом, а також надати йому духовну підтримку, сповідувати і причастити. Але його затримали російські силовики, привезли до відділу поліції району «Центральний», де протягом майже 5 годин утримували.

Окупаційна поліція під час затримання заявила, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено Климентом з церкви.

Згодом архієпископа Климента відпустили без складання протоколу.

Міністерство закордонних справ України заявило про вимогу від Росії припинити переслідувати релігійних діячів на окупованому нею півострові.

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Джерело: УНН