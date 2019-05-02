На Куликовому полі поліцейські зупинили неповнолітню із забороненою символікою на одязі



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Враховуючи вік дівчини, до адміністративної відповідальності притягується її батько

До місця проведення масових заходів 15-річна жителька Лиманського району прийшла у футболці з зображенням забороненої українським законодавством радянської символіки.

Про це інформує ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Дівчину доправили до територіального відділу поліції. Там вона пояснила, що не здогадувалася про те, що зображення на одежі є забороненим. Правоохоронці провели з нею роз’яснювальну роботу.

Враховуючи те, що неповнолітня не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, за невиконання обов'язків щодо виховання доньки відносно її батька складено протокол за ч. 4 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.