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    На Одещині 12-річний хлопчик випадково застрелив з рушниці друга

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    На Одещині 12-річний хлопчик випадково застрелив з рушниці друга

    15-річний хлопець отримав поранення в область грудей, від отриманого поранення дитина померла

    В одному з сіл Біляївського району Одещини 12-річний хлопчик випадково застрелив з дідівської мисливської рушниці 15-річного знайомого.

    Про це повідомили в поліції області.

    «Хлопець вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда. Він взяв зброю у руки, яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець отримав поранення в область грудей. Від отриманого поранення дитина померла», — йдеться у повідомленні.

    За цим фактом поліція порушила справу за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

    Власника зброї та хлопця доставили до відділку, дитину допитали у присутності батьків та психолога. З хлопцем продовжують працювати психологи.

    «Зброю вилучено. Поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз», — додали в поліції.

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