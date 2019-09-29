На Одещині 12-річний хлопчик випадково застрелив з рушниці друга



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15-річний хлопець отримав поранення в область грудей, від отриманого поранення дитина померла

В одному з сіл Біляївського району Одещини 12-річний хлопчик випадково застрелив з дідівської мисливської рушниці 15-річного знайомого.

Про це повідомили в поліції області.

«Хлопець вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда. Він взяв зброю у руки, яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець отримав поранення в область грудей. Від отриманого поранення дитина померла», — йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліція порушила справу за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Власника зброї та хлопця доставили до відділку, дитину допитали у присутності батьків та психолога. З хлопцем продовжують працювати психологи.

«Зброю вилучено. Поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз», — додали в поліції.