На Одещині два дні лунатимуть вибухи: що відбувається
Влада Одещини заспокоїла місцевих мешканців
У суботу та неділю, 29-30 жовтня, в Одеському і Болградському районах Одеської області лунатимуть вибухи. Про це попередив жителів регіону речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, причин для хвилювання немає: відбудуться контрольовані вилучення та знищення кількох боєприпасів часів Другої світової війни.
«Вкотре наголошую про необхідність користування правилами мінної безпеки. Їх знання допоможе вам зберегти власне життя і вберегти близьких від біди», – закликав Братчук.
Як відомо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.
Вже були випадки загибелі відпочивальників від вибуху міни в морській воді.
Нагадаємо, 28 жовтня у кількох районах Київщини тривали роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
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