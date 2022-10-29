На Одещині два дні лунатимуть вибухи: що відбувається

Влада Одещини заспокоїла місцевих мешканців

У суботу та неділю, 29-30 жовтня, в Одеському і Болградському районах Одеської області лунатимуть вибухи. Про це попередив жителів регіону речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, причин для хвилювання немає: відбудуться контрольовані вилучення та знищення кількох боєприпасів часів Другої світової війни.

«Вкотре наголошую про необхідність користування правилами мінної безпеки. Їх знання допоможе вам зберегти власне життя і вберегти близьких від біди», – закликав Братчук.

Як відомо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.

Вже були випадки загибелі відпочивальників від вибуху міни в морській воді.

Нагадаємо, 28 жовтня у кількох районах Київщини тривали роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.