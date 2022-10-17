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Росія завдала ракетного удару по Одещині: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія завдала ракетного удару по Одещині: подробиці
Ворожа ракета уразила один з об’єктів інфраструктури на Одещині
фото ілюстраційне

Ворог випустив з літака ракету Х-59

Рашисти завдали ракетного удару по Одеській області. Ракета поцілила у один з об’єктів інфраструктури. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог завдав ракетний удар по Одещині! З напрямку Чорного моря, з літака Су-35, випущено ракету Х-59, якою уражено один з об’єктів інфраструктури області», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що людських жертв внаслідок ракетного удару немає.

Додамо, як повідомлялося раніше, у Одесі сьогодні вранці прогримів потужний вибух

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. 

Також підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. 

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

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Теги: Одещина війна ракета

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