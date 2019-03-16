На Одещині етнічне злочинне угруповання займалось вимаганням грошей



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Поліція затримала зловмисників

На Одещині правоохоронці затримали членів етнічного злочинного угруповання, які підозрюються у вимаганні. Про це інформує МВС.

За даними відомства, у лютому на території Суворовського району Одеси зловмисники із застосуванням насильства заволоділи грошима потерпілого на загальну суму близько 110 тисяч гривень та його автомобілем Nissan.

Цього їм здалося недостатньо і підозрювані зажадали у чоловіка ще грошей.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили осіб, які можуть бути причетними до цього злочину. Їх затримали безпосередньо під час отримання від потерпілого чергового «траншу» - 5000 доларів США та автомобіля Hyundai.