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    На Одещині етнічне злочинне угруповання займалось вимаганням грошей

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    На Одещині етнічне злочинне угруповання займалось вимаганням грошей

    Поліція затримала зловмисників

    На Одещині правоохоронці затримали членів етнічного злочинного угруповання, які підозрюються у вимаганні. Про це інформує МВС.

    За даними відомства, у лютому на території Суворовського району Одеси зловмисники із застосуванням насильства заволоділи грошима потерпілого на загальну суму близько 110 тисяч гривень та його автомобілем Nissan.

    Цього їм здалося недостатньо і підозрювані зажадали у чоловіка ще грошей.

    В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили осіб, які можуть бути причетними до цього злочину. Їх затримали безпосередньо під час отримання від потерпілого чергового «траншу» - 5000 доларів США та автомобіля Hyundai.

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