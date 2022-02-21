На Одещині підлітки створили «банду» та грабували односельчан

Двоє із членів групи потраплять за ґрати

На Одещині неповнолітні сформували банду та займалися грабіжництвом. Про це стало відомо з ЄДРС.

Як зазначається у вироку, підлітки викрадали різні речі в односельчан. Група підлітків сформували банду, куди входило двоє старшокласників (навчалися у 10 класі) та їх товариш, якому ще немає 14 років. Усі діти є вихідцями із неблагополучних малозабезпечених сімей.

Їм вдалося викрасти мопед у родички одного з ділків. Окрім того, грабували й односельчан: у них поцупили велосипед, бензопили, взуття, дитячий одяг, пилосос, музичний центр.

15-річні організатори раніше вже були у суді, проте цього разу їм призначили реальне покарання. Один з них піде за ґрати на 3,5 роки. Інший відправиться до в'язниці на 3 роки. 17-річний підліток отримав 1,5 роки умовного терміну покарання. Тим часом наймолодшого учасника угруповання не судили через вік.

Раніше в Одеській області підлітки влаштували гучну вечірку в орендованому будинку та розгромили його. Молодь винайняла будинок, щоб відсвяткувати день народження, поступово святкування перетворилося на погром: підлітки почали псувати те, що траплялося їм під руки, – ламали меблі, пошкодили штори, зіпсували більярдний стіл. Розгром будинку малолітні знімали на відео.

У Бердянську конфлікт між підлітками може закінчитись кримінальною відповідальністю. Дівчата влаштували бійку, в результаті якої, 13-річна дівчина травмувала обличчя та голову.

У Житомирі троє підлітків пограбували чоловіка, який не пустив їх колядувати. Вони поцупили мішок картоплі та цибулі, але потрапили на камери спостереження. Запис у соцмережі виклали сусіди чоловіка.

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