  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині підлітки розгромили будинок під час вечірки (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Журналісти зазначили, що підлітки, &laquo;господарюючи&raquo; у чужому житлі, матюкалися та співали гімн України - На Одещині підлітки розгромили будинок під час вечірки (відео)
    Журналісти зазначили, що підлітки, «господарюючи» у чужому житлі, матюкалися та співали гімн України
    фото скріншот відео

    Молодь вирішила понівечити будинок заради відео для TikTok.

    В Одеській області підлітки влаштували гучну вечірку в орендованому будинку та розгромили його. Молодь винайняла будинок, щоб відсвяткувати день народження, поступово святкування перетворилося на погром: підлітки почали псувати те, що траплялося їм під руки, – ламали меблі, пошкодили штори, зіпсували більярдний стіл. Розгром будинку малолітні знімали на відео. З вікон летіли посуд, картини й техніка, повідомляє odessa_hello з посиланням на відомості власниці житла.

    За словами співрозмовниці, зловмисники не захотіли відповідати за свої дії та відмовилися платити за понівечені речі.

    «...Близько 8 вечора нам подзвонили сусіди й сказали, що з вікон летять картини, техніка та посуд. Ми приїхали через годину. Велика частина почали розбігатися, ми викликали охорону та намагалися нормально домовитися з ними...», – сказала власниця.

    Співрозмовниця додала, що потім приїхали співробітники поліції, і правоохоронцям написали заяву.

    Інцидент стався в селі Прилиманське, повідомляє ТСН з посиланням на відомості інтернет-користувачів.

    За його даними, хулігани вирішили розгромити будинок заради відео для TikTok.

    Журналісти зазначили, що підлітки, «господарюючи» у чужому житлі, матюкалися та співали гімн України.

    Нагадаємо, п’яні підлітки відзначились нахабною витівкою в київському метро.

    Нагадаємо, у травні цього року у поїзді київського метрополітену молодь влаштувала вечірку з гучною музикою та танцями.

    Раніше в соцмережу потрапило відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки.

    До слова, на Прикарпатті підлітки розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відео.

    Теги: Одещина будинок молодь TikTok
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині підлітки розгромили будинок під час вечірки (відео)