На Одещині підлітки розгромили будинок під час вечірки (відео)

Журналісти зазначили, що підлітки, «господарюючи» у чужому житлі, матюкалися та співали гімн України

Молодь вирішила понівечити будинок заради відео для TikTok.

В Одеській області підлітки влаштували гучну вечірку в орендованому будинку та розгромили його. Молодь винайняла будинок, щоб відсвяткувати день народження, поступово святкування перетворилося на погром: підлітки почали псувати те, що траплялося їм під руки, – ламали меблі, пошкодили штори, зіпсували більярдний стіл. Розгром будинку малолітні знімали на відео. З вікон летіли посуд, картини й техніка, повідомляє odessa_hello з посиланням на відомості власниці житла.

За словами співрозмовниці, зловмисники не захотіли відповідати за свої дії та відмовилися платити за понівечені речі.

«...Близько 8 вечора нам подзвонили сусіди й сказали, що з вікон летять картини, техніка та посуд. Ми приїхали через годину. Велика частина почали розбігатися, ми викликали охорону та намагалися нормально домовитися з ними...», – сказала власниця.

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Співрозмовниця додала, що потім приїхали співробітники поліції, і правоохоронцям написали заяву.

Інцидент стався в селі Прилиманське, повідомляє ТСН з посиланням на відомості інтернет-користувачів.

За його даними, хулігани вирішили розгромити будинок заради відео для TikTok.

Журналісти зазначили, що підлітки, «господарюючи» у чужому житлі, матюкалися та співали гімн України.

Нагадаємо, п’яні підлітки відзначились нахабною витівкою в київському метро.

Нагадаємо, у травні цього року у поїзді київського метрополітену молодь влаштувала вечірку з гучною музикою та танцями.

Раніше в соцмережу потрапило відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки.

До слова, на Прикарпатті підлітки розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відео.