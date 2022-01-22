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    Події в Україні

    У Житомирі колядники обікрали чоловіка, а тоді принесли продукти назад із «бонусом» (відео)

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    За відмову пустити &laquo;до хати&raquo;, підлітки вкрали у господаря мішок картоплі та цибулі - У Житомирі колядники обікрали чоловіка, а тоді принесли продукти назад із «бонусом» (відео)

    За відмову пустити «до хати», підлітки вкрали у господаря мішок картоплі та цибулі

    скріншот із відео

    Злодіїв у соцмережах впізнали

    У Житомирі троє підлітків пограбували чоловіка, який не пустив їх колядувати. Вони поцупили мішок картоплі та цибулі, але потрапили на камери спостереження. Запис у соцмережі виклали сусіди чоловіка, а історію розповіли в житомирському медіа СК1.

    На відео видно, як троє молодиків заходять до під'їзду та дзвонять у двері, щоб заколядувати. За кілька хвилин хлопці тікають вже з награбованим.

    Злодіїв у соцмережах впізнали, тому ті вирішили повернути овочі, а в знак розкаяння докупили сіль, крупи та цукор.

    Щоправда чоловік вибачень не прийняв, тому хлопці винесли все у двір.

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    Теги: продукти Житомир чоловік овочі
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    У Житомирі колядники обікрали чоловіка, а тоді принесли продукти назад із «бонусом» (відео)