У Житомирі колядники обікрали чоловіка, а тоді принесли продукти назад із «бонусом» (відео)

За відмову пустити «до хати», підлітки вкрали у господаря мішок картоплі та цибулі

Злодіїв у соцмережах впізнали

У Житомирі троє підлітків пограбували чоловіка, який не пустив їх колядувати. Вони поцупили мішок картоплі та цибулі, але потрапили на камери спостереження. Запис у соцмережі виклали сусіди чоловіка, а історію розповіли в житомирському медіа СК1.

На відео видно, як троє молодиків заходять до під'їзду та дзвонять у двері, щоб заколядувати. За кілька хвилин хлопці тікають вже з награбованим.

Злодіїв у соцмережах впізнали, тому ті вирішили повернути овочі, а в знак розкаяння докупили сіль, крупи та цукор.

Щоправда чоловік вибачень не прийняв, тому хлопці винесли все у двір.

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