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    На Одещині підстрелили нардепа - ЗМІ

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    Олександру Урбанському вистрілили в ногу з травматичної зброї - На Одещині підстрелили нардепа - ЗМІ
    Олександру Урбанському вистрілили в ногу з травматичної зброї

    Родич депутата тверджує, що напад не пов'язаний з парламентською діяльністю Урбанського

    У готелі села Санжейка в Овідіопольському районі Одеської області ввечері 7 травня в результаті конфлікту поранений народний депутат Олександр Урбанський. Про це повідомляє «Думская» з посиланням на голову Одеської облради і брата політика Анатолія.

    Брат потерпілого стверджує, що напад не пов'язаний з парламентською діяльністю Урбанського.

    «Стріляли в мого брата. Напад не пов'язаний з парламентською діяльністю: брат заступився за свою дружину, до якої з образами почав чіплятися директор приватного готелю. Брат приїхав туди з дружиною на запрошення друзів. Постріл з травматичної зброї був здійснений в ногу, є проникаюче поранення», - розповів Анатолій Урбанський.

    За словами голови Одеської облради, Урбанському вистрілили в ногу з травматичної зброї.

    За даними видання, конфлікт стався в готелі Хуторок у Зіни, який належить колишньому голові Білгород-Дністровської РДА Володимиру Зінченкові.

    Зараз поліція проводить розгляд і шукає знаряддя злочину.

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