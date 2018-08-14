На Одещині подорожчає хліб



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Основний виробник хліба в регіоні стверджує, що його рентабельність падає

Компанія «Одеський коровай» не може більше «штучно стримувати ціни на хліб». Про це йдеться в офіційному повідомленні Lauffer Group, до складу якої входить найбільший в Одеській області виробник хлібобулочних виробів.

Як стверджує компанія, її рентабельність, як і у інших легальних хлібозаводів України, падає, що пов'язано зі зростанням цін на борошно, паливно-мастильні матеріали, енергоносії, а також із необхідністю підвищити зарплати співробітникам, щоб укомплектувати штати.

«У таких умовах підприємство не має можливості подальшого штучного стримування ціни на хліб і хлібобулочні вироби, - зазначає прес-служба Lauffer Group. - Збільшення збитків хлібозаводів відбулося за рахунок тих статей витрат, які в сукупній структурі виробництва становлять близько 70%, і ми змушені повідомити про збільшення цін на вироблені нами хлібобулочні вироби в середньому на 9%. Роздрібна ціна на хліб і батони при цьому збільшилася в середньому на 74 копійки за одиницю».

При цьому, як наголошується в заяві, продукція «Одеського короваю» залишається однією з найнижчих в Україні.

В Одеській області Lauffer Group належить чотири хлібозаводи - №2 і 4 в Одесі, №3 в Білгороді-Дністровському та №1 в Подольську. Їх сукупна виробнича потужність - 220 тонн на добу.

Підприємство задовольняє близько 70% потреб Одеської області в хлібі.

Джерело: Думская