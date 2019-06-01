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    На Одещині правоохоронці викрили групу «домушників»

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    На Одещині правоохоронці викрили групу «домушників»

    Заходи проводили оперативники Управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками Слідчого управління, спецпідрозділів «КОРД» та БПОП ГУНП під процесуальним керівництвом обласної прокуратури

    Троє жителів Одещини віком від 28-ми до 38-ми років, серед яких - раніше судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини, промишляли крадіжками з приватних домоволодінь та квартир жителів області. На приватні території зловмисники проникали, відмикаючи ворота та хвіртки або перелазячи через паркан, а до осель - пошкодивши вікна чи підібравши ключі до замків. Приходили переважно вночі, викрадене вивозили до ломбардів та торгових точок на власних автомобілях.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Під час обшуків за місцями проживання правопорушників були вилучені ґаджети, жіночі прикраси, зброя та набої, банківські картки, запчастини від автотранспорту, квитанції з ломбардів та інші речові докази. Крім того, кілька крадених телевізорів, два десятки електричних інструментів, десяток моторів для плавзасобів правоохоронці вилучили в місцях їх реалізації.

    Наразі зловмисників викрито у скоєнні п’яти злочинів, передбачених ч. 3 (крадіжка) ст. 185 Кримінального кодексу України. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Підозрювані перевіряються на причетність до інших злочинів на території міста та області.

    Триває слідство.

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