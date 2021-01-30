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    На ЗАЗі почали збирати ще два російські автомобілі

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    Імпортувати автомобілі напряму з країни-агресора заборонено, а от машинокомплекти &ndash; можна - На ЗАЗі почали збирати ще два російські автомобілі
    Імпортувати автомобілі напряму з країни-агресора заборонено, а от машинокомплекти – можна
    Фото: motor1.com

    Український автозавод знайшов спосіб обійти санкції проти країни-агресора

    Стало відомо про початок продажів в Україні автомобілів моделей Kia Rio і Kia Rio X, які були раніше створені спеціально для Росії і випускаються в Санкт-Петербурзі. Тепер кінцева збірка буде здійснюватися на автозаводі у Запоріжжі, повідомляє 24 канал.

    Офіційний дистриб'ютор корейської Kia оголосив, що продаж в Україні Kia Rio та Kia Rio X розпочнеться 2 лютого. Вони будуть надходити у продаж з українського салону ЗАЗ. Однак, швидше за все, це буде крупновузлове виробництво. Адже саме так там зараз збирають Renault Arkana та модельний ряд Lada з російських комплектуючих. Імпортувати автомобілі напряму з країни-агресора заборонено, а от машинокомплекти – можна.

    Оновлений седан Kia Rio четвертого покоління, який буде продаватись в Україні, створений російськими дизайнерами спеціально для місцевого ринку. В інших країнах світу він не продається. Виробляється модель на заводі "Хьонде Мотор Мануфактурінг Рус" в Санкт-Петербурзі.

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    Kia Rio X – псевдопозашляхова версія моделі з кузовом хетчбек, збільшеним кліренсом (зі 160 до 195 мм) та пластиковим обвісом кузова.

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    Kia Rio седан та модифікація X доступні в Росії та Україні з бензиновими чотирициліндровими атмосферними двигунами об'ємом 1,4 або 1,6 літра, які видають 100 і 123 кінських сил відповідно. Пару їм становить шестиступінчаста "механіка" або автомат з такою ж кількістю передач. 1,6-літрові мотори роблять на російському заводі поряд з виробництвом автомобілів.

    Про ціни в Україні поки що невідомо, але в Росії седан продається в еквіваленті 280 тисяч гривень, тобто від 10 тисяч доларів США. Модель Kia Rio X коштує в Росії від 320 тисяч грн, тобто близько 10 тисяч євро.

    Як повідомлялося раніше, після того, як у 2017 році Renault отримала контроль над «АвтоВАЗом», в Україні почали активно просувати продукцію цього заводу.

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    Теги: Росія автопром США санкції ЗАЗ автомобіль Україна
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