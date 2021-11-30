Подумав, що припаркувався. У Києві чоловік пошкодив колеса викраденої в сусіда автівки

Сусід вирішив помститися власнику автівки за неправильну парковку, не знаючи, що машину намагались викрасти

У киянина з двору викрали автомобіль Hyundai Elantra. Але зловмисники далеко не змогли від’їхати, оскільки автівка заблокувалася. Машина залишилась стояти посеред дороги на виїзді з двору. Обурений сусід власника автівки скрутив з коліс золотники, подумавши, що він так припаркувався. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Подія сталася днями на Троєщині, на вул. Маяковського, 1А.

Чоловік розповів, що близько 22:00 припаркував свій автомобіль у дворі будинку поряд з іншими автівками. «О 5:00 ранку виявив її на середині дороги, стояла, перекривши рух на в'їзд і виїзд із двору, повністю відкрита, а в замку запалення був невідомий мені ключ. На щастя, спрацював блок двигуна, і далеко вони виїхати не змогли. Але тут у розповідь вступає якийсь розумний сусід, який подумав, що я так припаркувався... Викрутив мені золотники з коліс і залишив записку: «ще раз так залишиш машину – проколю колеса! Дебіл!» – поскаржився власник автівки на сусіда.

Чоловік викликав поліцію та написав заяву про спробу викрадення автомобіля.

Як повідомлялося, столичні поліцейські затримали працівника автомийки за викрадення Tesla клієнта. Правоохоронці виявили розшукуваний автомобіль на місці ДТП.