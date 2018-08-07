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    На Одещині водій на авто намагався протаранити натовп мітингуючих

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    Інцидент стався 7 серпня&nbsp;у Біляївському районі&nbsp; - На Одещині водій на авто намагався протаранити натовп мітингуючих
    Фото: Відділ комунікації поліції Одеської області
    Інцидент стався 7 серпня у Біляївському районі 

    Один з патрульних хотів зупинити порушника, в результаті чого отримав травму ноги

    На Одещині під час мирної акції у Біляївському районі водій автомобіля не виконав вимоги поліцейських і поїхав у натовп людей.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

    Інцидент стався 7 серпня.

    «Під час акції водій автомобіля «Деу» не підкорився вимогам поліцейських й поїхав у натовп людей на пішохідному переході. Один з патрульних намагався зупинити порушника, в результаті чого внаслідок наїзду авто отримав травму ноги», - заявили в поліції.

    Інших постраждалих нема. Правоохоронцям вдалося затримати правопорушника.

    На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 Кримінального кодексу України.

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