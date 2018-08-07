На Одещині водій на авто намагався протаранити натовп мітингуючих



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Фото: Відділ комунікації поліції Одеської області Інцидент стався 7 серпня у Біляївському районі

Один з патрульних хотів зупинити порушника, в результаті чого отримав травму ноги

На Одещині під час мирної акції у Біляївському районі водій автомобіля не виконав вимоги поліцейських і поїхав у натовп людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Інцидент стався 7 серпня.

«Під час акції водій автомобіля «Деу» не підкорився вимогам поліцейських й поїхав у натовп людей на пішохідному переході. Один з патрульних намагався зупинити порушника, в результаті чого внаслідок наїзду авто отримав травму ноги», - заявили в поліції.

Інших постраждалих нема. Правоохоронцям вдалося затримати правопорушника.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 Кримінального кодексу України.