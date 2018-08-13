На Одещині засуджено завербованого спецслужбами РФ диверсанта



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Диверсант отримав чотири роки і вісім місяців тюрми

За матеріалами Служби безпеки України до чотирьох років восьми місяців позбавлення волі засуджено диверсанта, який готував теракт на території Одеської області. Про це інформує прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що за вказівкою російських кураторів протягом серпня – вересня 2015 року зловмисник, перебуваючи у складі однієї із сепаратистських організацій Одеси, розробляв та відпрацьовував план вбивства відомого в місті громадського активіста шляхом вчинення теракту. За задумом зловмисника це мало викликати широкий суспільний резонанс та дестабілізацію ситуації в регіоні.

Правоохоронці попередили злочин та затримали зловмисника у вересні 2015 року.

Приморський районний суд Одеси визнав диверсанта винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального Кодексу України.

Вирок суду набрав законної сили.