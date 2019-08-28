На Одещині знайшли обезголовлене тіло чоловіка



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Потерпілий жив сам, зловживав спиртним, а востаннє його бачили близько місяця тому

В Одеській області знайшли тіло 47-річного чоловіка з гнилісними змінами. Воно було виявлено за місцем мешкання, а його голова – неподалік від будинку.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Про частину людського тіла на узбіччі вулиці в поліцію повідомила мешканка села. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що загиблий - місцевий житель, який жив у покинутому будинку неподалік. Тіло господаря зі значними ознаками розкладання поліцейські виявили в його будинку, двері якого було відчинено навстіж», - йдеться в повідомленні.

Опитавши сусідів, правоохоронці встановили, що потерпілий жив сам, зловживав спиртним, а востаннє його бачили близько місяця тому. За словами односельців, чоловік нібито говорив про намір виїхати, тому на його відсутність ніхто не звернув уваги.

Під час судово-медичного огляду і розтину тіла померлого ознак насильницької смерті не виявлено.

Однак остаточні висновки про її причини будуть зроблені після отримання результатів судово-медичної експертизи.

Відкрито кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство» (ч. 1 ст. 115 ККУ).

Тривають слідчі дії.