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    На Одещині знайшли обезголовлене тіло чоловіка

    • Розсилка
    На Одещині знайшли обезголовлене тіло чоловіка

    Потерпілий жив сам, зловживав спиртним, а востаннє його бачили близько місяця тому

    В Одеській області знайшли тіло 47-річного чоловіка з гнилісними змінами. Воно було виявлено за місцем мешкання, а його голова – неподалік від будинку.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

    «Про частину людського тіла на узбіччі вулиці в поліцію повідомила мешканка села. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що загиблий - місцевий житель, який жив у покинутому будинку неподалік. Тіло господаря зі значними ознаками розкладання поліцейські виявили в його будинку, двері якого було відчинено навстіж», - йдеться в повідомленні.

    Опитавши сусідів, правоохоронці встановили, що потерпілий жив сам, зловживав спиртним, а востаннє його бачили близько місяця тому. За словами односельців, чоловік нібито говорив про намір виїхати, тому на його відсутність ніхто не звернув уваги.

    Під час судово-медичного огляду і розтину тіла померлого ознак насильницької смерті не виявлено.

    Однак остаточні висновки про її причини будуть зроблені після отримання результатів судово-медичної експертизи.

    Відкрито кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство» (ч. 1 ст. 115 ККУ).

    Тривають слідчі дії.

    кримінал вбивство Одещина чоловік
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