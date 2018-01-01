  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    На півдні Одеської області — аномальне нашестя шпаків

    Екологи пов’язують дивне явище з нестандартно теплим груднем
    В останні дні жителі півдня Одеської області спостерігають небувале нашестя шпаків. Величезні зграї цих птахів буквально атакували Болград та Ізмаїл, повідомляє видання Думкская. [GALLERY_BLOCK] «У центрі Болграда всі дерева, дороги та алеї буквально покриті птахами, гомін шпаків чути за кілька кварталів», — зазначає місцеве
    • Сьогодні, 19:19
    • Розсилка
    Нашестя шпаків на Одещині
    Фото: «Траса Е-95»
    Нашестя шпаків на Одещині

    Екологи пов’язують дивне явище з нестандартно теплим груднем

    В останні дні жителі півдня Одеської області спостерігають небувале нашестя шпаків. Величезні зграї цих птахів буквально атакували Болград та Ізмаїл, повідомляє видання Думкская.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На півдні Одеської області — аномальне нашестя шпаків
    На півдні Одеської області — аномальне нашестя шпаків
    На півдні Одеської області — аномальне нашестя шпаків
    На півдні Одеської області — аномальне нашестя шпаків
    На півдні Одеської області — аномальне нашестя шпаків
    На півдні Одеської області — аномальне нашестя шпаків

    «У центрі Болграда всі дерева, дороги та алеї буквально покриті птахами, гомін шпаків чути за кілька кварталів», — зазначає місцеве видання «Траса Е-95». —  Особливо їм подобаються міські парки і сквери, де росте софора».

    Читайте також

    Незважаючи на чарівне видовище, є і негативні моменти —  перехожим доводиться ховатися, так як зверху на них буквально сиплеться дощ відходів життєдіяльності птахів.

    За словами екологів, тепла осінь і аномально теплий грудень зіграв з перелітними пернатими злий жарт: птиці відмовилися покидати наші краї, а з настанням морозів і снігопадів страждають через брак їжі та масово злітаються в населені пункти в її пошуках.

    Читайте також
    екологія Одеса Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ