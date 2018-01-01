На півдні Одеської області — аномальне нашестя шпаків

Екологи пов’язують дивне явище з нестандартно теплим груднем

В останні дні жителі півдня Одеської області спостерігають небувале нашестя шпаків. Величезні зграї цих птахів буквально атакували Болград та Ізмаїл, повідомляє видання Думкская. [GALLERY_BLOCK] «У центрі Болграда всі дерева, дороги та алеї буквально покриті птахами, гомін шпаків чути за кілька кварталів», — зазначає місцеве



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Фото: «Траса Е-95» Нашестя шпаків на Одещині

Екологи пов’язують дивне явище з нестандартно теплим груднем

В останні дні жителі півдня Одеської області спостерігають небувале нашестя шпаків. Величезні зграї цих птахів буквально атакували Болград та Ізмаїл, повідомляє видання Думкская.

«У центрі Болграда всі дерева, дороги та алеї буквально покриті птахами, гомін шпаків чути за кілька кварталів», — зазначає місцеве видання «Траса Е-95». — Особливо їм подобаються міські парки і сквери, де росте софора».

Незважаючи на чарівне видовище, є і негативні моменти — перехожим доводиться ховатися, так як зверху на них буквально сиплеться дощ відходів життєдіяльності птахів.

За словами екологів, тепла осінь і аномально теплий грудень зіграв з перелітними пернатими злий жарт: птиці відмовилися покидати наші краї, а з настанням морозів і снігопадів страждають через брак їжі та масово злітаються в населені пункти в її пошуках.