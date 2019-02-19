На Соборній площі висадили 23 молодих дерева



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Одеський «Міськзелентрест» продовжує висадження дерев великого розміру

18 лютого 2019 року, озеленювачі комунального підприємства «Міськзелентрест» висадили на Соборній площі 23 молодих дерева: багряників - 5 шт., кленів кулястих - 6 шт., в'язів пірамідальних - 6 шт., софор японських плакучих - 6 шт. Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

Всі дерева великомірні із закритою кореневою системою.

Переважно молоді дерева висаджуються на місця, де раніше були пні від старих дерев, які співробітники підприємства викорчували. Таким чином відбувається омолодження зелених насаджень у центральній частині Одеси.

Всього цієї весни планується висадити близько 350 дерев.





Виконання зазначених робіт знаходиться на постійному контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.