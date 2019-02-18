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    Новини

    На вулицях Вінниці встановлять більше сотні нових світлофорів

    • Розсилка
    На вулицях Вінниці встановлять більше сотні нових світлофорів

    Благоустрій міста триває

    В лютому КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» оголосила тендер на закупівлю 128 світлофорів. Очікувана вартість закупівлі – 1,540 млн. гривень

    Оголошення розміщено на Prozorro.

    Закупівлю проводять 10 лотами на кожен вид регулювального обладнання. Закуплять світлофори для регулювання руху транспорту, руху пішоходів і руху трамваїв.

    • Світлофори транспортні світлодіодні призначені для керування рухом транспортних засобів з відліком часу – 8 шт
    • Світлофори транспортні світлодіодні призначені для керування рухом транспортних засобів – 8 шт
    • Світлофори з інтегрованим відліком часу призначені для дублювання сигналів світлофорів для керування рухом транспортних засобів – 38 шт
    • Світлофори призначені для дублювання сигналів світлофорів для керування рухом транспортних засобів – 12 шт
    • Світлофори пішохідні світлодіодні з інтегрованим відліком часу призначені для регулювання руху пішоходів на пішохідних переходах – 44 шт
    • Світлофори пішохідні світлодіодні для регулювання руху пішоходів на пішохідних переходах – 10 шт
    • Світлофори для регулювання руху трамваїв, а також маршрутних автобусів та тролейбусів, що рухаються по спеціально виділеній смузі – 2 шт
    • Світлофори чотриьохсекційні з додатковими стрілками – 2 шт
    • Вертикальні світлофори з однією додатковою бічною світлофорною секцією – 2 шт
    • Світлофор з одного блоку (жовте  світло) – 2 шт.

    Джерело: vinnitsa.info

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