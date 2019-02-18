На вулицях Вінниці встановлять більше сотні нових світлофорів
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Розсилка
Благоустрій міста триває
В лютому КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» оголосила тендер на закупівлю 128 світлофорів. Очікувана вартість закупівлі – 1,540 млн. гривень
Оголошення розміщено на Prozorro.
Закупівлю проводять 10 лотами на кожен вид регулювального обладнання. Закуплять світлофори для регулювання руху транспорту, руху пішоходів і руху трамваїв.
- Світлофори транспортні світлодіодні призначені для керування рухом транспортних засобів з відліком часу – 8 шт
- Світлофори транспортні світлодіодні призначені для керування рухом транспортних засобів – 8 шт
- Світлофори з інтегрованим відліком часу призначені для дублювання сигналів світлофорів для керування рухом транспортних засобів – 38 шт
- Світлофори призначені для дублювання сигналів світлофорів для керування рухом транспортних засобів – 12 шт
- Світлофори пішохідні світлодіодні з інтегрованим відліком часу призначені для регулювання руху пішоходів на пішохідних переходах – 44 шт
- Світлофори пішохідні світлодіодні для регулювання руху пішоходів на пішохідних переходах – 10 шт
- Світлофори для регулювання руху трамваїв, а також маршрутних автобусів та тролейбусів, що рухаються по спеціально виділеній смузі – 2 шт
- Світлофори чотриьохсекційні з додатковими стрілками – 2 шт
- Вертикальні світлофори з однією додатковою бічною світлофорною секцією – 2 шт
- Світлофор з одного блоку (жовте світло) – 2 шт.
Джерело: vinnitsa.info