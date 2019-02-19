  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі

    • Розсилка
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі

    Співробітники управління розвитку споживчого ринку демонтували 5 тимчасових споруд і 4 незаконно розміщених елемента торгівлі

    В Одесі триває робота з наведення порядку в сфері вуличної торгівлі. Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

    «Фахівці управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міськради регулярно виявляють торгові об'єкти, що підлягають демонтажу», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що з 8 лютого 2019 року в Одесі демонтовані 5 тимчасових споруд. Крім того, були виявлені і демонтовані 4 незаконно розміщених елемента торгівлі.

    Читайте також

    Тимчасові споруди (кіоски, павільйони, трейлери та інше) демонтують на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі
    В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі

    Стихійно встановлені елементи вуличної торгівлі вулицями Одеси демонтують на підставі відповідного розпорядження Одеського міського голови та наказу начальника управління.

    Читайте також
    Одеса благоустрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ