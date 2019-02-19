В Одесі демонтують тимчасові торгові об'єкти і незаконно розміщені елементи торгівлі



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Співробітники управління розвитку споживчого ринку демонтували 5 тимчасових споруд і 4 незаконно розміщених елемента торгівлі

В Одесі триває робота з наведення порядку в сфері вуличної торгівлі. Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

«Фахівці управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міськради регулярно виявляють торгові об'єкти, що підлягають демонтажу», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з 8 лютого 2019 року в Одесі демонтовані 5 тимчасових споруд. Крім того, були виявлені і демонтовані 4 незаконно розміщених елемента торгівлі.

Тимчасові споруди (кіоски, павільйони, трейлери та інше) демонтують на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради.

Стихійно встановлені елементи вуличної торгівлі вулицями Одеси демонтують на підставі відповідного розпорядження Одеського міського голови та наказу начальника управління.