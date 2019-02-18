Сьогодні на вулицях Одеси заплановано ремонт на двох ділянках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради інформує про роботи, заплановані на 18 лютого 2019 року

У Приморському районі проводиться капітальний ремонт (підготовчі роботи) на тротуарах по вул. Рішельєвській (на ділянці від вул. Ланжероновской до вул. Успенської). Роботи ведуться на замовлення управління дорожнього господарства Одеської міської ради підрядною організацією «Ростдорстрой».

Будівництво вело-пішохідної естакади «Траси здоров'я» (на ділянці від 8-й ст. В. Фонтану до 10-ї ст. В. Фонтану)

У Суворовському районі проводиться капітальний ремонт (підготовчі роботи) на проїжджій частині по вул. Локомотивній (на ділянці від вул. Пересипська до вул. Лиману). Роботи ведуться на замовлення управління дорожнього господарства Одеської міської ради підрядною організацією «Ростдорстрой».

Залежно від погодних умов план робіт може бути змінений.