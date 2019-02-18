Юрмала поділиться досвідом з Одесою в організації роботи Літнього театру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віце-мер Одеси Олесь Янчук та Почесний консул Латвії Олег Веретенников обговорили деталі візиту одеської делегації до Юрмали для ознайомлення з досвідом організації концертного комплексу «Дзінтарі»

В Одесі триває робота над проектом благоустрою Літнього театру в Міському саду. У робочої групи з розробки проекту благоустрою Літнього театру виникла необхідність ознайомлення з досвідом організації подібного культурного простору в інших містах. Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

Робоча група отримала запрошення мерії міста Юрмала (Латвія) з метою надання сприяння у вивченні успішного досвіду роботи концертного комплексу «Дзінтарі».

Департаментом міжнародних зв'язків Одеської міськради була організована зустріч голови робочої групи з розробки проекту благоустрою Літнього театру в Міському саду, заступника Одеського міського голови Олеся Янчука з Почесним консулом Латвійської Республіки в Одесі Олегом Веретенниковим.

Літній концертний майданчик «Дзінтарі» в Юрмалі є найуспішнішим проектом з реалізованих на пострадянському просторі. Юрмала - курортне місто на березі Балтійського моря з сезонною орієнтованістю. Короткий курортний сезон у Юрмалі подібний до одеського, і тим не менш литовцям вдається утримувати пальму першості в організації концертної діяльності на майданчику «Дзінтарі». Досвід латвійських колег в організації концертно-туристичної інфраструктури може бути дуже корисний для Одеси.

Під час зустрічі Олеся Янчука з Олегом Веретенниковим сторони також обговорили деталі візиту одеської делегації в Юрмалу для ознайомлення з досвідом організації концертного комплексу «Дзінтарі».

Почесний консул Латвійської Республіки Олег Веретенников висловив готовність надати допомогу в організації візиту одеської делегації до Юрмали для вивчення організаційних, технічних і творчих аспектів роботи відомого концертного майданчика.