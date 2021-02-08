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    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)

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    Дорожники розчищаються від снігу тротуари та дороги - Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)
    Дорожники розчищаються від снігу тротуари та дороги
    Фото: Київавтодор

    Пообіді очікується значне посилення опадів

    З опівночі в Києві, від початку снігопаду, триває робота дорожніх служб. Нині задіяно 453 одиниці спецтехніки. Працюють вони у кожному районі міста. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари розчищають більш як 500 працівників у складі 62 бригад з ручного прибирання.

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    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)
    Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)

    Пообіді очікується значне посилення опадів. Снігопад за прогнозами синоптиків триватиме без зупинки ще добу.

    «Просимо не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах. За можливості, надавайте перевагу у русі спецтранспорту, який очищає вулиці», – закликає Київавтодор водіїв.

    Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Києві розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу було залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

    З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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