Київ у сніговому полоні: на дороги вийшли понад 450 одиниць спецтехніки (фото)

Дорожники розчищаються від снігу тротуари та дороги

Пообіді очікується значне посилення опадів

З опівночі в Києві, від початку снігопаду, триває робота дорожніх служб. Нині задіяно 453 одиниці спецтехніки. Працюють вони у кожному районі міста. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари розчищають більш як 500 працівників у складі 62 бригад з ручного прибирання.

Пообіді очікується значне посилення опадів. Снігопад за прогнозами синоптиків триватиме без зупинки ще добу.

«Просимо не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах. За можливості, надавайте перевагу у русі спецтранспорту, який очищає вулиці», – закликає Київавтодор водіїв.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Києві розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу було залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.