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    Хуртовини та снігові замети: на дорогах Київщини обмежено рух вантажівок

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    Рух вантажівок буде обмежено на окремих ділянках доріг Київщини - Хуртовини та снігові замети: на дорогах Київщини обмежено рух вантажівок
    Рух вантажівок буде обмежено на окремих ділянках доріг Київщини
    Фото: Служба автомобільних доріг у Київській області

    Водіям вантажівок на період негоди та діючих обмежень радять користуватися майданчиками для відстою

    У зв’язку з ускладненням погодних умов на Київщині із 13:00 8 лютого на окремих ділянках доріг буде тимчасово обмежено рух великогабаритних транспортних засобів. Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

    «На Київщині оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують сильний сніг, вітер і хуртовини. На автошляхах дорожники місцями вже фіксують засніжене покриття. Тож закликаю жителів області за можливості перечекати негоду вдома та утриматись від поїздок», – зазначив Володін.

    При цьому комунальники почали чистити дороги області ще з ночі. Для цього вони задіяли 185 снігоприбиральних машин і використали більш ніж 3 тис. тонн піщано-сольової суміші. Ще понад 30 одиниць спецтехніки знаходились в режимі чергування.

    Дорожники зазначають, що наразі проїзд автошляхами Київщини забезпечується. Ускладнень у русі поки зафіксовано не було.

    Інформація про зняття обмеження та відновлення руху автотранспорту буде надаватись додатково.

    Водіям великогабаритного транспорту на період негоди та діючих обмежень радять користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг, всі вони позначені на Google мапі: http://bit.ly/2WsAaZe

    Згідно з даними Українського гідрометцентру, з 8 лютого в Київській області очікується значний сніг, пориви вітру швидкістю 15-20 м/с, хуртовини, а також снігові замети з приростом снігу в 20-30 см.

    Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Києві та області розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки. Працюють вони у кожному районі міста. 

    З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.

    Теги: дороги вантажівки Київщина снігопад негода
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